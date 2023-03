Marche | a duecento giorni dall’alluvione lavori ancora a rilento Comitati e sindaci | “Se non si interviene siamo destinati a nuove catastrofi”

(Di lunedì 27 marzo 2023) “Togliete quei due tappi dal fiume. Il Misa e il Nevola sono una minaccia, una bomba a orologeria, se non sisubito. Basta promesse”. Andrea Morsucci, uno dei rappresentanti del “Comitato tra due fiumi“, avverte la Regionee le strutture d’intervento nate a seguito dell’alluvione del 15 settembre scorso. Dopo le sollecitazioni, in alcuni casi veementi, da parte di alcunidelle due valli e deiterritoriali degli alluvionati, una parte,insufficiente, deiper la messa in sicurezza dei fiumi esondati quasi 200fa è stata solo approntata. Si sta agendo secondo il criterio di “somma urgenza”, ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Marche, a duecento giorni dall’alluvione lavori ancora a rilento. Comitati e sindaci: “Se non si interviene siamo d… -

sono gli iscritti e la regione più rappresentativa è l'Emilia Romagna davanti allee alla Puglia'. Si torna a correre come nel biennio 2021 - 2022 all'interno dell'Istituto Agrario ...L'effetto è arrivato in gran parte del Centro Italia, in tutta l' Umbria e in Toscana (fino a Firenze), nelle, in provincia di Viterbo e anche a Teramo , in Abruzzo, a quasi...Per la regioneè stata individuata la città di Fermo, una elezione che è stata accolta con ...soggetti che hanno già ricevuto la lettera comunicante l'avvenuta selezione per partecipare ...

Marche, a duecento giorni dall’alluvione lavori ancora a rilento Il Fatto Quotidiano

“Togliete quei due tappi dal fiume. Il Misa e il Nevola sono una minaccia, una bomba a orologeria, se non si interviene subito siamo destinati a nuove catastrofi. Basta promesse”. Andrea Morsucci, uno ...