Marc Marquez si opera alla mano destra | perché la MotoGp lo deve fermare

(Di lunedì 27 marzo 2023)di nuovo sotto i ferri, dopo l’ennesima follia in pista. È successo ancora: il campione spagnolo schiantandosi contro Miguel Oliveria nel primo gran premio stagionale dellasi è fratturato la. Saràto e salterà la gara dell’Argentina. Una decisione obbligata dall’zione, mentre ad agire doveva essere la Dorna, la società (spagnola) che gestisce il Motomondiale. Per la sua dissennata corsa in Portogalloha ricevuto una sanzione ridicola: due long lap penalty da scontare quando tornerà in pista. Un buffetto. Invece il pilota della Honda va fermato, ha estremo bisogno di una pausa di riflessione. Se non ha il coraggio di farlo la, lo faccia la stessa Honda o la sua famiglia. È per il ...

atterra Miguel Oliveira nel terzo giro del MotoGp di Portimao, ma 'non era mia intenzione: ho scelto la gomma dura all'anteriore e ho avuto un grande lock: volevo andare a sinistra, non ...Il pilota dell'Aprilia Miguel Oliveira non le manda a dire ache con la sua Honda lo ha centrato in pieno al terzo giro del Gran Premio del Portogallo di MotoGp. Lo spagnolo si era ...salterà il prossimo Gp in Argentina in seguito all'operazione subita alla mano destra. L'8 volte campione del mondo è stato sottoposto a intervento chirurgico per ridurre la frattura ...

Dopo il brutto incidente nel GP di Portogallo tra Marc Marquez e Miguel Oliveira, arrivano brutte notizie per lo spagnolo della Honda. Infatti, il centauro ha riportato una frattura scomposta della ...A Bagnaia le pressioni sembrano non pesare, allo spagnolo succede il contrario. Ma finché la MotoGP resta in mano agli ...