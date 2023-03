Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Dall’account ufficiale Mediaset viene inviato un tweet offensivo riguardante l’ospitata di Barbara d’Urso da Mara V… - Maria20Angela : Le stories di Mara Venier - MarioManca : Mara Venier, l'ospitata di Barbara D'Urso e il mistero del tweet di Mediaset: - SoniaSamoggia : RT @trash_italiano: Dall’account ufficiale Mediaset viene inviato un tweet offensivo riguardante l’ospitata di Barbara d’Urso da Mara Venie… - barbarathelife : RT @News_CHOC: Di fronte alla questione del tweet di Qui Mediaset contro Barbara d'Urso e Mara Venier non riesco più a stare in silenzio, t… -

Spunta un commento sul social di Mediaset, dopo l'ospitata di Barbara D'Urso da: 'Troie, mi pare azzeccato'. Dal Biscione arrivano le spiegazioni Per una manciata di minuti, con un videomessaggio, Barbara D'urso durante la puntata di Domenica In di ieri (26 marzo), è ...Nel corso del consueto appuntamento domenicale con Domenica In ,ha ospitato la showgirl e attrice romana Gabriella Labate , moglie del cantante Raf .e Barbara D'Urso sono state insultate dall'account Twitter ufficiale Mediaset A sorpresa, ...Da sempre onesta con il suo pubblico, Giorgia ha raccontato uno dei periodi più difficili della sua vita. Lo ha fatto nel salotto di Domenica In, dove aha parlato degli anni che ha trascorso lontano dalla musica, la sua linfa vitale. Giorgia a "Domenica In": la lontananza dalla musica. Per la prima volta ospite a Domenica In, Giorgia si è ...

e la conduttrice tv Mara Venier, che da tanti anni ha una casa nel quartiere) e si andrà avanti fino a venerdì 31. È la seconda edizione di questo festival tra tradizione e storia, basato sulle le ...Tutto succede durante il pomeriggio di domenica 26 marzo, quando su Rai1 è in onda un nuovo appuntamento della Domenica In di Mara Venier. A un certo punto della trasmissione, quando è in studio ...