Manfredi, sindaco di Napoli: "Festa Scudetto in varie parti della città, sullo Stadio Maradona.." (Di lunedì 27 marzo 2023) Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha parlato a "La Gazzetta dello Sport", di seguito le sue dichiarazioni: Che Festa sarà? "L’idea, condivisa con la società e la prefettura, è che la Festa ufficiale abbia più centri: ogni quartiere dovrà avere il suo momento di gioia e non sarà concentrato tutto in piazza del Plebiscito". Quale sarà un altro polo? "Scampia, quartiere collegato per molto tempo a Gomorra e che oggi è diventato sede dell’università e luogo di grandi concerti". Il Maradona: abbattimento e riedificazione o ristrutturazione? "Ristrutturazione profonda per i tifosi del domani. Uno Stadio moderno e digitale con una visione contemporanea, richiede investimenti importanti: speriamo che ci aiuti anche l’opportunità dell’Europeo 2032". Si ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 27 marzo 2023) Gaetanodi, ha parlato a "La Gazzetta dello Sport", di seguito le sue dichiarazioni: Chesarà? "L’idea, condivisa con la società e la prefettura, è che laufficiale abbia più centri: ogni quartiere dovrà avere il suo momento di gioia e non sarà concentrato tutto in piazza del Plebiscito". Quale sarà un altro polo? "Scampia, quartiere collegato per molto tempo a Gomorra e che oggi è diventato sede dell’università e luogo di grandi concerti". Il: abbattimento e riedificazione o ristrutturazione? "Ristrutturazione profonda per i tifosi del domani. Unomoderno e digitale con una visione contemporanea, richiede investimenti importanti: speriamo che ci aiuti anche l’opportunità dell’Europeo 2032". Si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarekNapoli : RT @tuttonapoli: Sindaco Manfredi: 'Festa scudetto? Abbiamo un'idea già condivisa con ADL e Prefettura' - sudreporter : #Napoli, l'auditorium fantasma mai realizzato nella periferia orientale: un progetto pronto da oltre 20 anni… - tuttonapoli : Sindaco Manfredi: 'Festa scudetto? Abbiamo un'idea già condivisa con ADL e Prefettura' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL SINDACO - Manfredi: 'La festa Scudetto non sarà solo a Piazza del Plebiscito, ma anche in altri centri, stadio Marad… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL SINDACO - Manfredi: 'La festa Scudetto non sarà solo a Piazza del Plebiscito, ma anche in altri centri, stadio Marad… -