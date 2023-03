Manfredi: “Festa scudetto Napoli, ecco il piano condiviso con De Laurentiis” (Di lunedì 27 marzo 2023) Gaetano Manfredi parla della Festa scudetto del Napoli, il sindaco della città partenopea condivide dettagli e pianificazione. Da qualche settimana oramai a Napoli non c’è più traccia di scaramanzia. La vittoria con l’Atalanta dopo la sconfitta con la Lazio è stata una sorte di spartiacque nel cuore dei tifosi azzurri. Si sono in qualche modo convinti che questo Napoli può anche avere un incidente di percorso, ma che alla fine riesce sempre a risollevarsi immediatamente. Inoltre con 19 punti di vantaggio si possono dormire sonni più tranquilli. Napoli: la Festa scudetto illustrata dal sindaco Manfredi Alla Gazzetta dello Sport ha parlato il primo cittadino della città partenopea, definendo il piano per ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 27 marzo 2023) Gaetanoparla delladel, il sindaco della città partenopea condivide dettagli e pianificazione. Da qualche settimana oramai anon c’è più traccia di scaramanzia. La vittoria con l’Atalanta dopo la sconfitta con la Lazio è stata una sorte di spartiacque nel cuore dei tifosi azzurri. Si sono in qualche modo convinti che questopuò anche avere un incidente di percorso, ma che alla fine riesce sempre a risollevarsi immediatamente. Inoltre con 19 punti di vantaggio si possono dormire sonni più tranquilli.: laillustrata dal sindacoAlla Gazzetta dello Sport ha parlato il primo cittadino della città partenopea, definendo ilper ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Manfredi: “Festa scudetto Napoli, ecco il piano condiviso con De Laurentiis” - NapoliAddict : Manfredi: 'Festa Scudetto? Ecco dove. Ristruttureremo lo stadio Maradona' #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli |… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL SINDACO - Manfredi: 'La festa Scudetto non sarà solo a Piazza del Plebiscito, ma anche in altri centri, stadio Marad… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL SINDACO - Manfredi: 'La festa Scudetto non sarà solo a Piazza del Plebiscito, ma anche in altri centri, stadio Marad… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL SINDACO - Manfredi: 'La festa Scudetto non sarà solo a Piazza del Plebiscito, ma anche in altri centri, stadio Marad… -