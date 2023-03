Mancini come Vicini: 2-0 a Malta senza juventini in campo (Di lunedì 27 marzo 2023) Quinta volta che l’Italia gioca a Malta e quinta vittoria. Roberto Mancini si riconnette idealmente al primo appuntamento, risalente al 6 dicembre 1986. Le coincidenze tra oggi e il lontano precedente non sono poche. Anche in quel caso l’occasione era la qualificazione all’Europeo in Germania. Il punteggio fu assolutamente identico, 2-0 per gli azzurri, maturato anche in quel caso interamente nel primo tempo, grazie alle reti di Ferri e Altobelli. Infine, esattamente come stasera, anche allora l’undici proposto da Azeglio Vicini non aveva giocatori della Juventus presenti nell’undici titolare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Quinta volta che l’Italia gioca ae quinta vittoria. Robertosi riconnette idealmente al primo appuntamento, risalente al 6 dicembre 1986. Le coincidenze tra oggi e il lontano precedente non sono poche. Anche in quel caso l’occasione era la qualificazione all’Europeo in Germania. Il punteggio fu assolutamente identico, 2-0 per gli azzurri, maturato anche in quel caso interamente nel primo tempo, grazie alle reti di Ferri e Altobelli. Infine, esattamentestasera, anche allora l’undici proposto da Azeglionon aveva giocatori della Juventus presenti nell’undici titolare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

