Maltempo Roma, bomba d'acqua sulla Capitale e il traffico va in tilt: le previsioni meteo (Di lunedì 27 marzo 2023) Risveglio all'insegna del Maltempo a Roma e Provincia. Un forte temporale si sta abbattendo in questi minuti sull'area della Capitale provocando disagi soprattutto alla circolazione. In questo momento le principali arterie di Roma, GRA in testa, risultano completamente bloccate. La pioggia, di forte intensità, proseguirà almeno fino alle 10 di oggi, lunedì 27 marzo 2023. Disagi anche sulle località del litorale. su Il Corriere della Città.

