Maltempo – Grandine e rovesci a Roma Sud, traffico bloccato (Di lunedì 27 marzo 2023) sulla Colombo – I meteorologi avevano avvertito: è in arrivo un’ondata di Maltempo. Puntuale come un appuntamento in Svezia, questa mattina a Roma, nella zona Sud, la zona è stata investita da una grossa grandinata, durata circa dieci minuti, accompagnata da un pesante rovescio di pioggia. Le strade di Roma Sud, principalmente la Colombo, l’Ostiense, la via del Mare, si sono in breve trasformate in piste di ghiaccio, dove è difficile pure sciare. Casal Palocco irraggiungibile per ore a causa della Grandine che ha bloccato il traffico. Le code delle auto verso Roma cominciano da Castel Fusano. Ieri sera la protezione civile aveva diffuso un’allerta meteo codice giallo della durata di 36 ore. La tregua del Maltempo dovrebbe cominciare ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 marzo 2023) sulla Colombo – I meteorologi avevano avvertito: è in arrivo un’ondata di. Puntuale come un appuntamento in Svezia, questa mattina a, nella zona Sud, la zona è stata investita da una grossa grandinata, durata circa dieci minuti, accompagnata da un pesanteo di pioggia. Le strade diSud, principalmente la Colombo, l’Ostiense, la via del Mare, si sono in breve trasformate in piste di ghiaccio, dove è difficile pure sciare. Casal Palocco irraggiungibile per ore a causa dellache hail. Le code delle auto versocominciano da Castel Fusano. Ieri sera la protezione civile aveva diffuso un’allerta meteo codice giallo della durata di 36 ore. La tregua deldovrebbe cominciare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JeanDanton3 : RT @saggiadecisione: Situazione a #Roma causa maltempo. Motociclisti bloccati sotto il cavalcavia da circa un’ora e mezza, traffico in tilt… - baritoday : Il maltempo sorprende Bari: forte temporale in città, grandine in provincia - infoitinterno : Maltempo a Roma, in auto sulla Colombo imbiancata dalla grandine: «E che è? Vai piano!» - infoitinterno : Maltempo a Roma, la Colombo imbiancata dalla grandine: «Mamma mia... E che è? Vai piano!» - RenzoCianchetti : RT @saggiadecisione: Situazione a #Roma causa maltempo. Motociclisti bloccati sotto il cavalcavia da circa un’ora e mezza, traffico in tilt… -