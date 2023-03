Maltempo | allarme ad Anzio | forti venti e mareggiate Il Comune | “Limitate gli spostamenti”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 27 marzo 2023) Una primavera che sembra più inverno. E una bomba d’acqua sulla Capitale e sul suo litorale ha svegliato i cittadini questa mattina. Tra grandinate, vento, pioggia e traffico in tilt. Dal centro alla periferia. E se da una parte la Regione Lazio ha diramato un’allerta meteo di 24-36 ore, su tutte le zone del territorio (nessuna esclusa), dall’altra ildi, che vede al capo la commissione straordinaria, ha pensato bene di mettere in guardia i cittadini: meglio limitare gli spostamenti nella giornata di oggi. Allerta meteo adoggi 27 marzo La Commissione Straordinaria che amministra la Città di, infatti, visti idi burrasca attualmente in corso, ha invitato la Cittadinanza a limitare gli spostamenti, ad evitare di transitare o sostare nei pressi delle ...