Malta-Italia, giudizi positivi per i napoletani Di Loreno e Politano (Di lunedì 27 marzo 2023) Nella partita di ieri sera, l’Italia ha vinto 2-0 contro Malta. In campo erano due gli azzurri di Spalletti in campo. Mancini ha confermato dal primo minuto contro Malta Di Lorenzo e ha dato una chance da titolare a Politano. La prestazione dei due napoletani è stata infine positiva, ma non tutti sono d’accordo. Corriere dello Sport: Di Lorenzo 6 – Per attaccare, l’Italia preferisce il lato destro perché fra le mille novità di Mancini c’è almeno una certezza, l’intesa Di Lorenzo-Politano. E infatti da quella parte gli azzurri creano le occasioni migliori, la sintonia che unisce i due napoletani è un punto a favore per questa squadra. Politano 6 – Per un tempo prosegue sul livello del secondo tempo contro l’Inghilterra: scatti, spunti, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 marzo 2023) Nella partita di ieri sera, l’ha vinto 2-0 contro. In campo erano due gli azzurri di Spalletti in campo. Mancini ha confermato dal primo minuto controDi Lorenzo e ha dato una chance da titolare a. La prestazione dei dueè stata infine positiva, ma non tutti sono d’accordo. Corriere dello Sport: Di Lorenzo 6 – Per attaccare, l’preferisce il lato destro perché fra le mille novità di Mancini c’è almeno una certezza, l’intesa Di Lorenzo-. E infatti da quella parte gli azzurri creano le occasioni migliori, la sintonia che unisce i dueè un punto a favore per questa squadra.6 – Per un tempo prosegue sul livello del secondo tempo contro l’Inghilterra: scatti, spunti, ...

