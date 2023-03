Malta-Italia 0-2, promossi e bocciati nella vittoria Azzurra (Di lunedì 27 marzo 2023) L’Italia ha fatto quello che doveva fare: ha vinto per scacciare la piccola crisi che si stava venendo a creare e poi si è fermata lì. A volte serve anche solo portare a termine il compitino, ma questo inevitabilmente lascia dei dubbi su una squadra che deve ancora ritrovarsi. Sta di fatto che a Malta è arrivato un successo per 0-2, grazie ai gol di Retegui e di Pessina, e dunque gli Azzurri hanno ottenuto i primi 3 punti del loro girone. Andiamo dunque a vedere chi sono stati i migliori e i peggiori di Malta-Italia. Malta-Italia 0-2: Pessina e Tonali i migliori, Retegui si conferma Nazionale Italiana di calcio (Crediti foto: Azzurri Twitter)Pochi dubbi sulla palma di migliore in campo nel match di ieri tra Malta e Italia con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 marzo 2023) L’ha fatto quello che doveva fare: ha vinto per scacciare la piccola crisi che si stava venendo a creare e poi si è fermata lì. A volte serve anche solo portare a termine il compitino, ma questo inevitabilmente lascia dei dubbi su una squadra che deve ancora ritrovarsi. Sta di fatto che aè arrivato un successo per 0-2, grazie ai gol di Retegui e di Pessina, e dunque gli Azzurri hanno ottenuto i primi 3 punti del loro girone. Andiamo dunque a vedere chi sono stati i migliori e i peggiori di0-2: Pessina e Tonali i migliori, Retegui si conferma Nazionalena di calcio (Crediti foto: Azzurri Twitter)Pochi dubbi sulla palma di migliore in campo nel match di ieri tracon ...

