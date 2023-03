Malta-Italia 0-2 | Mancini | “Retegui è stato fondamentale”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : ???????????????? ???????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per #Malta ???? ?? #Italia ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Nat… - Azzurri : Qualificazioni #EURO2024 ???? #Malta ?? #Italia ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? “National Stadium' - #TaQali ?? In diretta s… - sportface2016 : 'Er gol de #Turone era bono', stasera dopo #MaltaItalia su #RaiUno il documentario sul famoso episodio di… - sarasarli : RT @ErmannoKilgore: #27marzo vabbè in Italia sono tutti contenti che la nazionale ha vinto con #Malta che gli frega dei salari! https://t.… - AgoraMagazLatin : L'Italia si rialza. Malta battuta per 2-0 -

Marco Zonetti per Dagospia reteguiGli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 26 marzo 2023 vedono, come previsto, il predominio della partita di calcio, valevole per le qualificazioni ai campionati europei ...L'uomo del momento è lui, Retegui. Titolare in- Inghilterra e; entrambe le volte in gol, la prima di piede e la seconda di testa L'uomo del momento è lui, Mateo Retegui. Titolare in- Inghilterra e; entrambe le volte in gol, ...Commenta per primo L'di Mancini è passata apur non brillando. Eppure continua a fare il boom di ascolti. L'incontro trasmesso su Rai 1 è stato seguito da 6.468.000 spettatori (30.8% di share), risultando il ...

Retegui ci ha preso gusto. Ma contro Malta l'Italia non entusiasma e vince solo 2-0 La Gazzetta dello Sport

"Basta buffonate, l’inno va rispettato", recitava così lo striscione esposto dai tifosi dell’Italia a Malta per la seconda partita del girone di qualificazione per gli Europei, vinta per 2-0. Lo ...(ANSA) - ROMA, 27 MAR - "La partita di ieri non può determinare grandi considerazioni, è stata una buona gara, ma il valore non si può andare a cercare in questo tipo ...