Malore fatale mentre fa jogging. Ex calciatore e padre di famiglia muore a 46 anni (Di lunedì 27 marzo 2023) Emanuele Mangiavacchi aveva un trascorso agonistico tra le file della Nuova Radicofani. I soccorsi sono stati chiamati da una donna che ha visto il corpo disteso dalla finestra Leggi su lanazione (Di lunedì 27 marzo 2023) Emanuele Mangiavacchi aveva un trascorso agonistico tra le file della Nuova Radicofani. I soccorsi sono stati chiamati da una donna che ha visto il corpo disteso dalla finestra

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DocGio70 : RT @lvogruppo: ??Angeli del Covid in lutto: il medico vaccinatore Giuseppe Cecchinelli viene stroncato improvvisamente da un malore fatale????… - chriviaZ : RT @lvogruppo: ??Angeli del Covid in lutto: il medico vaccinatore Giuseppe Cecchinelli viene stroncato improvvisamente da un malore fatale????… - Roberta56439869 : RT @lvogruppo: ??Angeli del Covid in lutto: il medico vaccinatore Giuseppe Cecchinelli viene stroncato improvvisamente da un malore fatale????… - qn_lanazione : Malore fatale mentre fa jogging. Ex calciatore e padre di famiglia muore a 46 anni #Siena - infoitinterno : Esce per una passeggiata e muore, malore fatale per un 50enne -