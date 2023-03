Malattie sessualmente trasmissibili +30% nella fase post Covid

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 27 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Fondazione Artemisia Ets, Mariastella Giorlandino, all’esito di quanto emerso dai Pap Test gratuiti eseguiti per la Festa della Donna tra l’8 e il 12 marzo scorsi, ha organizzato all’interno della Rete Artemisia Lab una Breast Unit HPV dotata di una squadra di ginecologi e professionisti per la tutela delle, aumentate di oltre il 30%pandemia da-19. Quella da Papilloma Virus (HPV) rappresenta la più frequente infezionetrasmessa, come spiega Carmelo Parisi, ginecologo della Rete Artemisia Lab. Esistono oltre 120 tipi di HPV di cui 40 patogeni per l’uomo L’infezione da HPV è molto frequentepopolazione, si stima infatti ...