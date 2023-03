Maignan salva la Francia, Le Parisien paragona la sua parata a quella di Banks su Pelé (Video) (Di lunedì 27 marzo 2023) È stata la serata di Maignan il milanista che dopo l’uscita di scena di Lloris è diventato il nuovo portiere titolare della Nazionale francese. Maignan è stato grande protagonista della vittoria della squadra di Deschamps in casa dell’Irlanda. Nei minuti finali ha compiuto una grande parata evitando il pari dei padroni di casa. Scrive Le Parisien: In sole due partite, Mike Maignan ha preso brillantemente il posto di Hugo Lloris e cancellato i rari dubbi che avevano accompagnato la sua promozione. Su due calci d’angolo consecutivi, Mike Maignan prima alza sopra la sua porta un colpo di testa mancato da Koundé verso la propria porta (88esimo). Il minuto successivo, il portiere del Milan realizza un capolavoro. Nuovo angolo di Cullen, Collins sale più in alto di tutti e con un potente ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 marzo 2023) È stata la serata diil milanista che dopo l’uscita di scena di Lloris è diventato il nuovo portiere titolare della Nazionale francese.è stato grande protagonista della vittoria della squadra di Deschamps in casa dell’Irlanda. Nei minuti finali ha compiuto una grandeevitando il pari dei padroni di casa. Scrive Le: In sole due partite, Mikeha preso brillantemente il posto di Hugo Lloris e cancellato i rari dubbi che avevano accompagnato la sua promozione. Su due calci d’angolo consecutivi, Mikeprima alza sopra la sua porta un colpo di testa mancato da Koundé verso la propria porta (88esimo). Il minuto successivo, il portiere del Milan realizza un capolavoro. Nuovo angolo di Cullen, Collins sale più in alto di tutti e con un potente ...

