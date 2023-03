Mafie in Veneto, a Eraclea la manifestazione per la legalità: “Non siamo immuni alle infiltrazioni”. Ma la sindaca non va (Di lunedì 27 marzo 2023) Presidio di legalità a Eraclea, il paese Veneto dove un mese fa hanno fatto esplodere i fuochi d’artificio per festeggiare il ritorno a casa dal carcere di Luciano e Adriano Donadio, padre e figlio accusati di aver creato in riva all’Adriatico una specie di filiale camorristica. Alcune centinaia di persone, in rappresentanza di associazioni, categorie sociali ed economiche, hanno partecipato alla manifestazione che si è svolta in piazza Garibaldi, di fronte al municipio di Eraclea. Proprio lì, nel palazzo comunale, hanno portato i sospetti di infiltrazioni mafiose nella pubblica amministrazione, visto che nel 2019 fu arrestato per voto di scambio il sindaco Mirco Mestre. Il filone principale del processo è ancora in corso e riguarda l’esistenza di un’associazione di stampo mafioso, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Presidio di, il paesedove un mese fa hanno fatto esplodere i fuochi d’artificio per festeggiare il ritorno a casa dal carcere di Luciano e Adriano Donadio, padre e figlio accusati di aver creato in riva all’Adriatico una specie di filiale camorristica. Alcune centinaia di persone, in rappresentanza di associazioni, categorie sociali ed economiche, hanno partecipato allache si è svolta in piazza Garibaldi, di fronte al municipio di. Proprio lì, nel palazzo comunale, hanno portato i sospetti dimafiose nella pubblica amministrazione, visto che nel 2019 fu arrestato per voto di scambio il sindaco Mirco Mestre. Il filone principale del processo è ancora in corso e riguarda l’esistenza di un’associazione di stampo mafioso, che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LegacoopVeneto : ?? Presidio “Per la legalità e contro la criminalità e le mafie” ?? Eraclea, Piazza Garibaldi dalle 17.30 Legacoop Ve… - MilanoNaturalia : RT @MilanoNaturalia: Giornata mondiale dell'acqua,sprecata-inquinata specie in Italia per ignoranza(e interessi economici-mafie,terra dei f… - cinziabisi : RT @G_Valditara: (1/5) Oggi a Venezia con il Presidente di Regione Veneto @zaiapresidente e con l'Istituto di Istruzione Superiore Algarott… - Consiglioveneto : Premio Legalità e Sicurezza 2023 in Veneto: i quindici premiati dalla Regione del Veneto nella Giornata Regionale d… - AvvZarrillo : RT @G_Valditara: (1/5) Oggi a Venezia con il Presidente di Regione Veneto @zaiapresidente e con l'Istituto di Istruzione Superiore Algarott… -