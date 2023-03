Madonna di Trevignano, ex seguace della veggente rivela: “Gisella ci disse di essere incinta dello Spirito Santo” (Di lunedì 27 marzo 2023) Continua a far discutere Gisella Cardia, la ex imprenditrice oggi diventata veggente dopo il ritorno in Italia da un viaggio a Medjugorje, al rientro dal quale la sua vita sarebbe profondamente cambiata. Da allora, infatti, una statuina della Vergine riportata da quel pellegrinaggio, a detta della 53enne avrebbe cominciato a piangere versando lacrime di sangue nel salotto di casa. Madonna di Trevignano, la ex veggente al centro del “caso” Ed è da quel momento che, tra estasi e popolarità, la donna che asserisce di parlare con la Madonna, ha fondato un’associazione con tanto di sito internet. E, soprattutto, riesce a chiamare a raccolta intorno a sé – e al fenomeno tuttora allo studio delle lacrime di sangue – migliaia di persone che si radunano a ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 marzo 2023) Continua a far discutereCardia, la ex imprenditrice oggi diventatadopo il ritorno in Italia da un viaggio a Medjugorje, al rientro dal quale la sua vita sarebbe profondamente cambiata. Da allora, infatti, una statuinaVergine riportata da quel pellegrinaggio, a detta53enne avrebbe cominciato a piangere versando lacrime di sangue nel salotto di casa.di, la exal centro del “caso” Ed è da quel momento che, tra estasi e popolarità, la donna che asserisce di parlare con la, ha fondato un’associazione con tanto di sito internet. E, soprattutto, riesce a chiamare a raccolta intorno a sé – e al fenomeno tuttora allo studio delle lacrime di sangue – migliaia di persone che si radunano a ...

