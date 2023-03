“Ma guardate, non è giusto”. GF Vip 7, polemica su Tavassi dopo il gesto choc a Nikita (Di lunedì 27 marzo 2023) GF Vip 7, Edoardo Tavassi al centro della polemica per un brutto gesto nei confronti di Nikita Pelizon. Sui social scoppia la polemica. Per la modella e influencer uno schiaffo che la porta ulteriormente oltre il limite. Nei giorni scorsi infatti ha fatto sapere di esser esausta dal punto di vista mentale, stressata da sei mesi di convivenza forzata con gli altri inquilini. Nello specifico Nikita, che ancora sogna un posto in finale, ha usato parole molto nette nei confronti di Oriana con la quale i nervi sono tesi. “Sono stanca di questi comportamenti, io ho cercato più volte di avvicinarmi a lei ma ho sempre trovato un muro. Oriana continua a dirmi che sono falsa e superficiale e a me non sta più bene”. Oriana che secondo Attilio Romita vincerà il programma. Con tutto il suo modo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 marzo 2023) GF Vip 7, Edoardoal centro dellaper un bruttonei confronti diPelizon. Sui social scoppia la. Per la modella e influencer uno schiaffo che la porta ulteriormente oltre il limite. Nei giorni scorsi infatti ha fatto sapere di esser esausta dal punto di vista mentale, stressata da sei mesi di convivenza forzata con gli altri inquilini. Nello specifico, che ancora sogna un posto in finale, ha usato parole molto nette nei confronti di Oriana con la quale i nervi sono tesi. “Sono stanca di questi comportamenti, io ho cercato più volte di avvicinarmi a lei ma ho sempre trovato un muro. Oriana continua a dirmi che sono falsa e superficiale e a me non sta più bene”. Oriana che secondo Attilio Romita vincerà il programma. Con tutto il suo modo ...

