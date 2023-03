“Ma è senza mutande”. Uomini e Donne, scandalo a luci rosse in studio: scatta la censura (Di lunedì 27 marzo 2023) Uomini e Donne, scandalo a luci rosse in studio: una dama avrebbe sfilato senza mutande e la censure sarebbe intervenuta. In queste settimane Maria De Filippi non riesce proprio a stare tranquilla. Ad agitare i suoi sonni la lite scoppiata tra Armando e Desdemona che pare sia sfociata in una denuncia. Il motivo della lite legati ad alcuni messaggi audio, diffusi da Armando, che svelavano l’intento di Desdemona di restare il più a lungo possibile in studio. Desdemona, da parte sua, non era stata in silenzio ma aveva attaccato a testa bassa. “Ho deciso di partecipare alla trasmissione perché la ritenevo una bella occasione- raccontava-. Mi piaceva soprattutto l’idea di mandare un messaggio a tutte quelle Donne, come ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 marzo 2023)in: una dama avrebbe sfilatoe la censure sarebbe intervenuta. In queste settimane Maria De Filippi non riesce proprio a stare tranquilla. Ad agitare i suoi sonni la lite scoppiata tra Armando e Desdemona che pare sia sfociata in una denuncia. Il motivo della lite legati ad alcuni messaggi audio, diffusi da Armando, che svelavano l’intento di Desdemona di restare il più a lungo possibile in. Desdemona, da parte sua, non era stata in silenzio ma aveva attaccato a testa bassa. “Ho deciso di partecipare alla trasmissione perché la ritenevo una bella occasione- raccontava-. Mi piaceva soprattutto l’idea di mandare un messaggio a tutte quelle, come ...

