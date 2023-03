M5S verso i Verdi Ue? Grillo fa incagliare la nave di Conte nel porto di Taranto (Di lunedì 27 marzo 2023) “È questo il tipo di politica a cui il Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea vorrebbe aprire le porte?”. Poche parole a commento del sostegno di Beppe Grillo all’espansionismo cinese nei porti italiane sembrano sbarrare la strada all’ingresso del Movimento 5 Stelle, la creatura di Grillo, nella famiglia verde al Parlamento europeo. A scriverle è Reinhard Bütikofer, storico esponente ambientalista tedesco, presidente della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con la Cina, commentando su Twitter un articolo di Formiche.net sulle richieste del fondatore del Movimento 5 Stelle ha chiesto ai deputati di “aprire” il porto di Taranto (sensibile per le attività della Marina militare italiana e della Nato) “ai grandi mercantili” cinesi per renderlo uno snodo della Via della Seta marittima – un ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 marzo 2023) “È questo il tipo di politica a cui il Gruppo dei/Alleanza libera europea vorrebbe aprire le porte?”. Poche parole a commento del sostegno di Beppeall’espansionismo cinese nei porti italiane sembrano sbarrare la strada all’ingresso del Movimento 5 Stelle, la creatura di, nella famiglia verde al Parlamento europeo. A scriverle è Reinhard Bütikofer, storico esponente ambientalista tedesco, presidente della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con la Cina, commentando su Twitter un articolo di Formiche.net sulle richieste del fondatore del Movimento 5 Stelle ha chiesto ai deputati di “aprire” ildi(sensibile per le attività della Marina militare italiana e della Nato) “ai grandi mercantili” cinesi per renderlo uno snodo della Via della Seta marittima – un ...

