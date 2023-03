Lynora e la passione per l’oroscopo in “Anche meno”

Leggi su zon

(Di lunedì 27 marzo 2023) E’ in rotazione radiofonica dal 17 marzo 2023 “”, il nuovo singolo di, nome d’arte di Eleonora Salesi, nato dalla particolaredell’artista (sbocciata artisticamente come performer di musical e prossima alla pubblicazione del suo album di debutto) per. Eleonora, perchè ti piace così tanto? Ho un’amica che è proprietaria di un ristorante a Firenze che nel menu ha associato ogni piatto ad un segno zodiacale. Lei è appassionata di astrologia, e ogni volta che la vado a trovare le chiedo sempre di dirmi qualcosa a proposito del mio segno. E la cosa sorprendente è che spesso ci ha preso! (ride, ndr.) Ovviamente non sono così fissata da non uscire di casa senza aver lettoo da evitare di frequentare qualcuno ...