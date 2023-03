Lutto nel giornalismo | si è spento Gianni Miná

(Di lunedì 27 marzo 2023) Roma – “Minà ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall’amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari. Un ringraziamento speciale va al prof. Fioranelli e allo staff della clinica Villa del Rosario che ci hanno dato la libertà di dirgli addio con serenità”. Con questo messaggio condiviso sulla sue pagine social si annuncia la morte del grande giornalista, scrittore e conduttore televisivo che aveva 84 anni. Minà intervistò, tra gli altri, personaggi del calibro di Diego Armando Maradona e Fidel Castro. (Fonte: Ansa)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Lutto nel mondo del cinema: è morto a 77 anni Ivano Marescotti - anperillo : Lutto nel mondo del giornalismo. Ci ha lasciati #GianniMinà. Aveva 84 anni ?? - RadioR101 : Lutto nel mondo del cinema. Al termine di lunga malattia, è mancato l’attore Ivano Marescotti a soli 77 anni. Ha c… - GennaroPunzo6 : RT @anperillo: Lutto nel mondo del giornalismo. Ci ha lasciati #GianniMinà. Aveva 84 anni ?? - insidedonald21 : Lutto nel mondo del giornalismo, quindi non si tratta di Ziliani Addio a Gianni Minà, una grande penna italiana… -

