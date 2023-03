L’unico mare che bagna Napoli è quello dell’ipocrisia (Di lunedì 27 marzo 2023) Facciamo un rapido recap, come amano dire gli efficientisti. Volevano cacciare Spalletti: gli dedicarono un ignominioso striscione (“La Panda te la restituiamo, basta ca te ne vaje”) alla fine del campionato scorso. Venne additato come unico responsabile del mancato scudetto e in più osò contraddire in diretta Ciro Mertens idolo indiscusso delle folle. Volevano cacciare Giuntoli considerato il signor sì al servizio del padrone, sbertucciato per la sua conferenza estiva a Dimaro. Di De Laurentiis non ne parliamo nemmeno. Soprannominato da anni pappone a furor di città. Gli striscione erano degli ultras ma il consenso era ben più esteso. Napoli è città dove regna una deprimente saldatura tra i cosiddetti ceti delle professioni, con l’aggiunta di scrittori, presunti intellettuali e maitres à penser, e il popolo. In estate, la Digos consigliò al presidente di non ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 marzo 2023) Facciamo un rapido recap, come amano dire gli efficientisti. Volevano cacciare Spalletti: gli dedicarono un ignominioso striscione (“La Panda te la restituiamo, basta ca te ne vaje”) alla fine del campionato scorso. Venne additato come unico responsabile del mancato scudetto e in più osò contraddire in diretta Ciro Mertens idolo indiscusso delle folle. Volevano cacciare Giuntoli considerato il signor sì al servizio del padrone, sbertucciato per la sua conferenza estiva a Dimaro. Di De Laurentiis non ne parliamo nemmeno. Soprannominato da anni pappone a furor di città. Gli striscione erano degli ultras ma il consenso era ben più esteso.è città dove regna una deprimente saldatura tra i cosiddetti ceti delle professioni, con l’aggiunta di scrittori, presunti intellettuali e maitres à penser, e il popolo. In estate, la Digos consigliò al presidente di non ...

