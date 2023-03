L’ultimo delirio della Stampa contro Meloni-madre: dica che è figlia della Costituzione (Di lunedì 27 marzo 2023) Polemica avvilente. Così Giorgia Meloni in aula al Senato ha definito gli attacchi sguaiati ricevuti da sinistra per aver ricordato il suo essere madre (“mi danno dell’assassina, sono una mamma”) parlando del naufragio di Cutro. Strage di innocenti su cui il governo non poteva fare di più, date le condizioni. Ma per la Stampa diretta da Giannini la questione non è chiusa. La Stampa attacca Meloni: usa l’essere madre come una medaglia Anzi è materia su cui tuffarsi per non perdere l’allenamento. Oggi il quotidiano si cimenta in una lettera, “cara Giorgia”, firmata da Donatella Stasio per puntare nuovamente il ditino contro le licenze Meloniane sulla maternità. Perché – a detta della giornalista per anni a capo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 marzo 2023) Polemica avvilente. Così Giorgiain aula al Senato ha definito gli attacchi sguaiati ricevuti da sinistra per aver ricordato il suo essere(“mi danno dell’assassina, sono una mamma”) parlando del naufragio di Cutro. Strage di innocenti su cui il governo non poteva fare di più, date le condizioni. Ma per ladiretta da Giannini la questione non è chiusa. Laattacca: usa l’esserecome una medaglia Anzi è materia su cui tuffarsi per non perdere l’allenamento. Oggi il quotidiano si cimenta in una lettera, “cara Giorgia”, firmata da Donatella Stasio per puntare nuovamente il ditinole licenzeane sulla maternità. Perché – a dettagiornalista per anni a capo ...

