L’ultima minaccia del Cremlino: «Le nostre armi sono in grado di spazzare via anche gli Stati Uniti» (Di lunedì 27 marzo 2023) «La Russia possiede armi moderne uniche in grado di spazzare via qualsiasi nemico, compresi gli Stati Uniti». L’ultima minaccia arriva dal segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolai Patrushev in un’intervista al quotidiano Rossiyskaya Gazeta ripresa dalla Tass. «La Russia è paziente e non intimidisce nessuno con il suo vantaggio militare. Tuttavia, possiede armi avanzate e uniche in grado di distruggere qualsiasi nemico», ha detto Patrushev. Le parole del capo della sicurezza russo seguono quelle del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che oggi è tornato a parlare dell’intenzione di Vladimir Putin di dispiegare armi nucleari tattiche in Bielorussia. «La reazione dell’Occidente non può ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 marzo 2023) «La Russia possiedemoderne uniche indivia qualsiasi nemico, compresi gli».arriva dal segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolai Patrushev in un’intervista al quotidiano Rossiyskaya Gazeta ripresa dalla Tass. «La Russia è paziente e non intimidisce nessuno con il suo vantaggio militare. Tuttavia, possiedeavanzate e uniche indi distruggere qualsiasi nemico», ha detto Patrushev. Le parole del capo della sicurezza russo seguono quelle del portavoce del, Dmitry Peskov, che oggi è tornato a parlare dell’intenzione di Vladimir Putin di dispiegarenucleari tattiche in Bielorussia. «La reazione dell’Occidente non può ...

