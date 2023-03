Lukaku, dopo la sua tripletta tenta la pace con Ibra (Di lunedì 27 marzo 2023) Ricordiamo tutti lo scontro sul campo di San Siro. Annata 2020/21, più precisamente nel girone di andata, durante il derby della Madonnina di Coppa Italia nella stagione tricolore interista. All’epoca sedeva ancora in panchina un certo Antonio Conte, il quale aveva voluto a tutti i costi Romelu Lukaku come suo terminale offensivo all’Inter. In quel famoso Derby infatti, tutti ricorderanno lo scontro avvenuto in campo tra il belga e il suo ex compagno al Manchester United, Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese infatti provocò Lukaku (denigrando la madre e le origini africane di Romelu), ma ottenendo in cambio solo una doppia ammonizione durante quella partita. dopo due anni, e in un clima molto più sereno, Lukaku è tornato a parlare di Ibra, suo avversario con la Svezia nelle qualificazioni ... Leggi su zon (Di lunedì 27 marzo 2023) Ricordiamo tutti lo scontro sul campo di San Siro. Annata 2020/21, più precisamente nel girone di andata, durante il derby della Madonnina di Coppa Italia nella stagione tricolore interista. All’epoca sedeva ancora in panchina un certo Antonio Conte, il quale aveva voluto a tutti i costi Romelucome suo terminale offensivo all’Inter. In quel famoso Derby infatti, tutti ricorderanno lo scontro avvenuto in campo tra il belga e il suo ex compagno al Manchester United, Zlatanhimovic. Lo svedese infatti provocò(denigrando la madre e le origini africane di Romelu), ma ottenendo in cambio solo una doppia ammonizione durante quella partita.due anni, e in un clima molto più sereno,è tornato a parlare di, suo avversario con la Svezia nelle qualificazioni ...

