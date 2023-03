Luis de la Fuente: «Non parlerò di falso nove o falso attaccante. Gli attaccanti sono attaccanti» (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo la vittoria contro la Norvegia, la Spagna si prepara ad affrontare la seconda partita della fase di qualificazione a Euro 2024. Il prossimo avversario sarà la Scozia. Oggi il commissario tecnico della Nazionale spagnola, Luis de la Fuente, ha presentato la gara in conferenza stampa. “È una partita molto difficile. La Scozia ha buoni giocatori, molti in Premier. È un avversario di primo livello. Per esperienza so che non c’è una rivale da poco e a livello internazionale l’uguaglianza è massima. Dobbiamo essere al massimo livello in ogni partita per ottenere il primo posto nel girone. Niente sarà facile in questo gruppo”. de La Fuente continua: “È una squadra intensa e aggressiva che gioca con grande dinamismo. E ha anche giocatori di altissimo livello, di quelli che spiccano in Premier. Non mi piace parlare di singoli, ma ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo la vittoria contro la Norvegia, la Spagna si prepara ad affrontare la seconda partita della fase di qualificazione a Euro 2024. Il prossimo avversario sarà la Scozia. Oggi il commissario tecnico della Nazionale spagnola,de la, ha presentato la gara in conferenza stampa. “È una partita molto difficile. La Scozia ha buoni giocatori, molti in Premier. È un avversario di primo livello. Per esperienza so che non c’è una rivale da poco e a livello internazionale l’uguaglianza è massima. Dobbiamo essere al massimo livello in ogni partita per ottenere il primo posto nel girone. Niente sarà facile in questo gruppo”. de Lacontinua: “È una squadra intensa e aggressiva che gioca con grande dinamismo. E ha anche giocatori di altissimo livello, di quelli che spiccano in Premier. Non mi piace parlare di singoli, ma ...

