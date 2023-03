(Di lunedì 27 marzo 2023) Nella notte italiana è andata in scena la sfida trae Giamaica, valida per la CONCACAF Nations League. Ovviamente tra i protagonisti c’era l’attaccante del Napoli Hirving, che è forse la stella più luminosa della formazione messicana. Nel corso del matchè andato a segno dal dischetto, replicando il gol segnato su rigore in maglia azzurra contro l’Empoli qualche settimana fa. Nonostante il gol del Chucky però, il suonon è riuscito a vincere contro la modesta Giamaica, con il match che è terminato sul risultato di 2-2. Nonostante il gol segnato infatti,, insieme ai suoi compagni, è statodai propri tifosi, ovviamente delusi per la mancata vittoria. Proprio l’attaccante del Napoli ha parlato nel post partita alla stampa locale: I ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : Lozano fischiato con il Messico: è successo stanotte! -

il fallo, ma il giallo non esce dal taschino. 76º giallo per Juan Jesus per un fallo ... 87º scontro trae N'Dicka fuori area, con il messicano che anticipa il croato. Per l'arbitro ......che sbilancia Osimhen ma dove andremo a finire Osimhen non ci è arrivato ma il pallone dimi ...e gli è scappato il fischio Non vedo altre ragioni plausibili per le quali potrebbe aver...Ha addiritturanell'occasione. Il giorno dopo Eintracht Francoforte " Napoli. Lobotka ... Il Napoli stenta a sinistra e allora si mette in motosulla fascia opposta. Il Chucky ha ...

Lozano fischiato con il Messico: è successo stanotte! Spazio Napoli

Il calcio d’inizio di Napoli-Torino è stato ripetuto per via di una “falsa partenza” da parte dei giocatori azzurri ...Diramate le formazioni ufficiali di Torino-Napoli: nei granata Buongiorno e Ilic in panchina, Gravillon confermato dall'inizio ...