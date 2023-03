Lorenzo Amoruso, la mossa per riconquistare Manila Nazzaro (e sarà in tv) (Di lunedì 27 marzo 2023) Non tutto è perduto per Lorenzo Amoruso che, dopo la rottura improvvisa con Manila Nazzaro, ha tutta l’intenzione di riconquistare la sua amata. E, per farlo, avrebbe in mente una mossa ben precisa: prendere parte alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi, in partenza tra pochissime settimane. L’indiscrezione circola in queste ore e, in attesa di conferme ufficiali, testimonierebbe il desiderio dell’ex calciatore di mettere alla prova il loro amore, anche a distanza. Lorenzo Amoruso a “L’Isola dei Famosi?”: il piano per Manila Nazzaro Il mondo del gossip è stato scosso dall’improvvisa notizia, circolata nelle ultime settimane, della rottura tra Lorenzo Amoruso e ... Leggi su dilei (Di lunedì 27 marzo 2023) Non tutto è perduto perche, dopo la rottura improvvisa con, ha tutta l’intenzione dila sua amata. E, per farlo, avrebbe in mente unaben precisa: prendere parte alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi, in partenza tra pochissime settimane. L’indiscrezione circola in queste ore e, in attesa di conferme ufficiali, testimonierebbe il desiderio dell’ex calciatore di mettere alla prova il loro amore, anche a distanza.a “L’Isola dei Famosi?”: il piano perIl mondo del gossip è stato scosso dall’improvvisa notizia, circolata nelle ultime settimane, della rottura trae ...

