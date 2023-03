Lorenzo Amoruso a L’Isola dei Famosi 2023 per Manila Nazzaro? L’indiscrezione (Di lunedì 27 marzo 2023) La relazione tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci non è l’unica a essersi conclusa. Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, dopo ben sei anni, si sono detti addio. È stata una rottura importante che, sicuramente, ha creato una pressione non indifferente sui diretti interessati. Stando alle indiscrezioni rilasciate da DiPiù, però, sembra che il digerente sportivo sia pronto a tutto pur di riconquistare la sua ex compagna. Potrebbe addirittura prendere parte a L’Isola dei Famosi 2023, in partenza su Canale 5. Potrebbe interessarti: Manila Nazzaro attacca i suoi fan: “Senza giustificazioni” Lorenzo Amoruso è pronto a partire per L’Isola dei Famosi ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 27 marzo 2023) La relazione tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci non è l’unica a essersi conclusa., dopo ben sei anni, si sono detti addio. È stata una rottura importante che, sicuramente, ha creato una pressione non indifferente sui diretti interessati. Stando alle indiscrezioni rilasciate da DiPiù, però, sembra che il digerente sportivo sia pronto a tutto pur di riconquistare la sua ex compagna. Potrebbe addirittura prendere parte adei, in partenza su Canale 5. Potrebbe interessarti:attacca i suoi fan: “Senza giustificazioni”è pronto a partire perdei...

