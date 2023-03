Lorella Cuccarini: "Tra Meloni ed Elly Schlein? Andrei a cena con Giorgia" (Di lunedì 27 marzo 2023) "Tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein Andrei a cena con Giorgia Meloni". Sono le parole di Lorella Cuccarini a La Verità. "Non sono per le quote rosa, ma sono felice... Leggi su today (Di lunedì 27 marzo 2023) "Traedcon". Sono le parole dia La Verità. "Non sono per le quote rosa, ma sono felice...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : Lorella Cuccarini: 'Meglio Meloni di Schlein' . #Adnkronos - MarioManca : Più guardo Lorella Cuccarini ballare e più credo che si nutra del sangue di mille vergini per restare giovane ed el… - WittyTV : Un'esibizione da BRI-VI-DI questa dei prof Emanuel Lo e Lorella Cuccarini! Saranno loro i vincitori del guanto di s… - talismanogiada : Meglio la Panda o la Twingo? ?? Lorella Cuccarini sceglie il pandino. L'Aventador Conte è per appassionati intendit… - CardinalRosso : RT @SecolodItalia1: Lorella Cuccarini a cuore aperto: “Schlein? No, grazie, preferisco la Meloni. Mi sta più simpatica” -