L’Ong fa la vittima e scrive una letterina alla Meloni

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 27 marzo 2023) Le Ong scrivono unaa Giorgia. O meglio, lo fa Mediterranea Saving Humans, la organizzazione umanitaria italiana nata “nell’estate del 20018 dall’indignazione” di fronte “politica dei porti chiusi” di Matteo Salvini. Per intenderci, èche gestisce la nave Mare Jonio, che sul suo sito usa la schwa di Murgiana memoria e che è stata fondata da Luca Casarini, fiero attivista dei centri sociali del Nord Est che “critica la globalizzazione neoliberista”. La lettera arriva a margine di un fine settimana decisamente complicato nel Mediterraneo. Non solo perché in tre giorni sono sbarcati migliaia di immigrati. Non solo perché l’hotspot di Lampedusa è al collasso. Non solo perché le autorità italiane hanno bloccato in porto la Louise Michel, accusata di aver violato i regolamenti realizzando tre ...