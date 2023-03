Lombardia | approvato elenco buono scuola 2022 2023 | 24 | 8 mln per 27 762 studenti

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 marzo 2023) Milano, 27 mar. (Adnkronos) - La Regionehail decreto con l'di coloro che potranno beneficiare della dote(componente), per l'anno scolastico. La dote è la misura con cui la Regione contribuisce alle spese delle rette scolastiche sostenute dalle famiglie a sostegno del diritto allo studio deglilombardi e della libertà di scelta educativa. Oltre al '', la dote prevede altre 3 componenti, vale a dire 'Materiale didattico', 'Merito' e 'Sostegno Disabili'. Sono 27.762 gliche riceveranno un contributo che varia da 300 a 2.000 euro per studente, in base all'Isee della famiglia e al tipo di ...