"Lo vuoi biondo o moro?". Utero in affitto, negli Usa l'agghiacciante "catalogo" di bambini (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar – L'Utero in affitto propone un catalogo, per semplificarla linguisticamente. Diciamo più propriamente che il catalogo è quello dei bambini che possono essere "prodotti" con la cosiddetta maternità surrogata, come riporta Tgcom24. Un depliant virtuale, potremmo chiamarlo, come per qualsiasi serie di prodotti commerciali ai quali siamo finora abituati. Certo, chi avrebbe immaginato decenni fa che tra questi prodotti ci sarebbero stati perfino i bambini. Utero in affitto, negli Usa spunta l'agghiacciante catalogo Si possono scegliere la razza, il colore degli occhi e dei capelli. Non si può prevedere l'altezza, e allora si comunica solo quella della "donna in prestito". Ma tutto il resto è ...

