Lo spread tra Btp e Bund in avvio è in calo a 187 punti (Di lunedì 27 marzo 2023) Lo spread tra Btp e Bund parte in calo. Il differenziale sfiora i 187 punti in avvio (186,8) dai 188 della chiusura di venerdì scorso. Il rendimento del decennale italiano resta al 4% (4,048%). . 27 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) Lotra Btp eparte in. Il differenziale sfiora i 187in(186,8) dai 188 della chiusura di venerdì scorso. Il rendimento del decennale italiano resta al 4% (4,048%). . 27 ...

