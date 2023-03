LIVE Trevisan-Ostapenko, WTA Miami in DIRETTA: l’azzurra può entrare in top 20 (Di lunedì 27 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sfida di ottavi di finale del WTA di Miami che vedrà opposta Martina Trevisan alla lettone Jelena Ostapenko. Sarà il primo confronto tra le due giocatrici, con l’azzurra che in caso di vittoria potrebbe balzare in top 20. Trevisan, trentenne fiorentina, si presenta a questo importante appuntamento dopo aver sconfitto la nipponica Hibino in due parziali, e la statunitense Liu in tre lottati set. La tennista toscana sul cemento americano sta riscattando un inverno sottotono, ricco di sconfitte al primo turno. Aggiudicandosi l’incontro odierno Martina cullerebbe il sogno di top 20, ma tutto dipende anche dal risultato di un’altra partita, ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della sfida di ottavi di finale del WTA diche vedrà opposta Martinaalla lettone Jelena. Sarà il primo confronto tra le due giocatrici, conche in caso di vittoria potrebbe balzare in top 20., trentenne fiorentina, si presenta a questo importante appuntamento dopo aver sconfitto la nipponica Hibino in due parziali, e la statunitense Liu in tre lottati set. La tennista toscana sul cemento americano sta riscattando un inverno sottotono, ricco di sconfitte al primo turno. Aggiudicandosi l’incontro odierno Martina cullerebbe il sogno di top 20, ma tutto dipende anche dal risultato di un’altra partita, ...

