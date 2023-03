LIVE Trevisan-Ostapenko 6-3 6-3 | WTA Miami in DIRETTA | l’azzurra raggiunge i quarti dominando la lettone

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:46 Termina qui la nostratestuale di. Appuntamento a domani. Grazie per aver seguito il match in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 18:45 Continua dunque il sogno di Martina, che tornerà in campo domani per i suoidi finale. Gran rendimento al servizio oggi del, brava a servire il 69% di prime palle, ricavando numerosi punti diretti. 18:44 Martina agguanta inoltre la top 20 virtuale, che diverrebbe certificata nel caso di sconfitta della cinese Zheng. Ail’italiana sfiderà una tra Rybakina e Mertens. 18:43 Vittoria dal peso specifico enorme della nostra ...