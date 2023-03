LIVE Trevisan-Ostapenko 6-3 5-2 | WTA Miami in DIRETTA | la lettone serve per rimanere nel match

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-2 Game!!! Splendido cambio in lungolinea con il dritto trovato da Martina, che lascia impietrita l’avversaria. Dopo il cambio di camposervirà pernel. AD-40 Ed è lunga anche questa risposta di rovescio. Altra palla del 5-2. 40-40 Lunga la risposta di Jelena, che manca la quarta chance di controbreak. 40-AD Palla del controbreak. Rovescio vincente imprendibile della. 40-40 Non molla la, che va a segno con il rovescio in contropiede. AD-40 Scappa via il dritto di. Importantissima chance di 5-2. 40-40 Prima esterna a segno della toscana. 40-AD Palla del controbreak ...