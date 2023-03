LIVE Trevisan-Ostapenko 6-3 3-2 | WTA Miami in DIRETTA | arriva il controbreak dell’azzurra

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 E’ lunga in questo caso la risposta di dritto della lettone. 30-40 Palla del. Spara a tutta con la risposta di dritto la campionessa Slam. 30-30 Fa buona guardia a rete la lettone, che chiude con la volèe di dritto. 30-15 Difesa con il dritto in chop insidiosa e profonda di Martina. 15-15 SPETTACOLARE! Dritto in contro balzo sulla riga di. 0-15 Schiaffo al volo di rovescio vincente di. 4-2 BREAK!!! Andiamo Martina! Il nastro accomoda la palla sul dritto della toscana, che non si lascia pregare scagliando il vincente. 30-40 Rovescio vincente imprendibile di. 15-40 Peccato. Di poco largo il rovescio incrociato di Martina. 0-40 Tre palle break ...