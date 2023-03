LIVE Sinner-Dimitrov, ATP Miami 2023 in DIRETTA: tra pochi minuti inizia il match dell’azzurro! (Di lunedì 27 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01:32 Il n.11 del LIVEllo ATP nel suo match d’esordio ha faticato un attimo a carburare, andando sotto 4-3 con break subito, ma da lì in poi non si è più voltato indietro e si è liberato facilmente dell’ostico Djere con il punteggio di 6-4 6-2. 01:30 Jannik Sinner sta disputando un ottimo inizio d’annata, tenendo alta la bandiera del tennis italiano visto le difficoltà altrui. Dopo la semifinale raggiunta la scorsa settimana a Indian Wells l’azzurro ha come prospettiva un altro penultimo atto da raggiungere in Florida, dove potrebbe andare in scena l’immediata rivincita contro Carlos Alcaraz. 01:28 L’azzurro e il bulgaro si ritrovano in un match che promette spettacolo, tra i due giocatori c’è un solo precedente, abbastanza datato, a ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA01:32 Il n.11 delllo ATP nel suod’esordio ha faticato un attimo a carburare, andando sotto 4-3 con break subito, ma da lì in poi non si è più voltato indietro e si è liberato facilmente dell’ostico Djere con il punteggio di 6-4 6-2. 01:30 Janniksta disputando un ottimo inizio d’annata, tenendo alta la bandiera del tennis italiano visto le difficoltà altrui. Dopo la semifinale raggiunta la scorsa settimana a Indian Wells l’azzurro ha come prospettiva un altro penultimo atto da raggiungere in Florida, dove potrebbe andare in scena l’immediata rivincita contro Carlos Alcaraz. 01:28 L’azzurro e il bulgaro si ritrovano in unche promette spettacolo, tra i due giocatori c’è un solo precedente, abbastanza datato, a ...

