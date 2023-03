LIVE Sinner-Dimitrov 6-3, ATP Miami 2023 in DIRETTA: un ottimo Jannik porta a casa il primo set (Di lunedì 27 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 Tre palle break Dimitrov. Terzo errore con il dritto dell’azzurro del game e arrivano le prime possibilità in risposta per il bulgaro. 0-30 Rovescio velenoso di Dimitrov e dritto successivo in accelerazione, non riesce a contenere Sinner. 0-15 Sul nastro il dritto in uscita dal servizio del n.11 al mondo, al settimo errore gratuito della sua partita. SECONDO SET 6-3 Sinner! Sbaglia ancora in manovra Dimitrov dopo che l’italiano si era ben divincolato da un’ottima prima palla. 35 minuti per portare a casa il primo set, ottima versione di Jannik che sembra concentrato e centrato. 30-40 Variazioni con lo slice del bulgaro che inducono all’errore di ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-40 Tre palle break. Terzo errore con il dritto dell’azzurro del game e arrivano le prime possibilità in risposta per il bulgaro. 0-30 Rovescio velenoso die dritto successivo in accelerazione, non riesce a contenere. 0-15 Sul nastro il dritto in uscita dal servizio del n.11 al mondo, al settimo errore gratuito della sua partita. SECONDO SET 6-3! Sbaglia ancora in manovradopo che l’italiano si era ben divincolato da un’ottima prima palla. 35 minuti perre ailset, ottima versione diche sembra concentrato e centrato. 30-40 Variazioni con lo slice del bulgaro che inducono all’errore di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ftbnews24 : Miami, Sinner-Dimitrov Streaming GRATIS: dove vedere il terzo turno in Diretta LIVE - livetennisit : Masters e WTA 1000 Miami: I risultati con il dettaglio del Day 5. In campo nella notte Jannik Sinner (LIVE) - infoitsport : LIVE Sinner-Dimitrov, ATP Miami 2023 in DIRETTA - infoitsport : Sinner-Dimitrov, in palio gli ottavi: a che ora giocano, precedenti, streaming e dove vederla in tv e live streaming - infoitsport : LIVE Sinner-Djere, 6-4, 6-2, ATP Miami 2023 in DIRETTA -