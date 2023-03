LIVE Sinner-Dimitrov 6-3 6-4, ATP Miami 2023 in DIRETTA: prestazione solida dell’azzurro che si regala l’ottavo contro Rublev (Di lunedì 27 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03:18 Sinner si regala l’ottavo di finale contro Rublev, quinto atto di una rivalità per ora in perfetta parità (2-2). L’azzurro oggi dopo un primo set sfavillante ha concesso un po’ troppo in avvio di secondo parziale, commettendo troppi gratuiti e rallentando troppo la velocità di crociera. Dimitrov ha alzato il LIVEllo giocando più di qualche rovescio lungolinea da stropicciarsi gli occhi. L’italiano è rimasto sempre competitivo in risposta, e il punteggio dice che alla fine la vittoria è stata piuttosto netta. 03:15 Dopo un primo set filato via liscio come l’olio Sinner si è complicato la vita da solo nel secondo: l’azzurro è calato nettamente al servizio subendo due break ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03:18sidi finale, quinto atto di una rivalità per ora in perfetta parità (2-2). L’azzurro oggi dopo un primo set sfavillante ha concesso un po’ troppo in avvio di secondo parziale, commettendo troppi gratuiti e rallentando troppo la velocità di crociera.ha alzato illlo giocando più di qualche rovescio lungolinea da stropicciarsi gli occhi. L’italiano è rimasto sempre competitivo in risposta, e il punteggio dice che alla fine la vittoria è stata piuttosto netta. 03:15 Dopo un primo set filato via liscio come l’oliosi è complicato la vita da solo nel secondo: l’azzurro è calato nettamente al servizio subendo due break ...

