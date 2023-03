LIVE Sinner-Dimitrov 6-3 6-4, ATP Miami 2023 in DIRETTA: azzurro agli ottavi contro Rublev, il nuovo ranking (Di lunedì 27 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI Sinner COME CAMBIA LA CLASSIFICA DI Sinner 03:25 La nostra DIRETTA LIVE di Sinner-Dimitrov si chiude qui! Grazie mille per averci seguito, buonanotte a tutti gli amici di OA Sport! 03:24 Dando un occhio alle statistiche del match si vede come Dimitrov ha servito il 55% di prime palle ottenendo ben il 72% dei punti, mentre la percentuale di difesa della seconda è di appena il 27%. Sinner invece ha messo in campo il 605 di prime, ottenendo il 69% dei punti e difendendo la seconda con il 48%. 60 a 51 i punti totali vinti a favore dell’azzurro, che ha commesso 9 errori gratuiti (1 solo nel primo set) a fronte di 10 vincenti. ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DICOME CAMBIA LA CLASSIFICA DI03:25 La nostradisi chiude qui! Grazie mille per averci seguito, buonanotte a tutti gli amici di OA Sport! 03:24 Dando un occhio alle statistiche del match si vede comeha servito il 55% di prime palle ottenendo ben il 72% dei punti, mentre la percentuale di difesa della seconda è di appena il 27%.invece ha messo in campo il 605 di prime, ottenendo il 69% dei punti e difendendo la seconda con il 48%. 60 a 51 i punti totali vinti a favore dell’, che ha commesso 9 errori gratuiti (1 solo nel primo set) a fronte di 10 vincenti. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Sinner-Dimitrov 6-3 0-1 ATP Miami 2023 in DIRETTA: immediato break del bulgaro in avvio di secondo set -… - zazoomblog : LIVE Sinner-Dimitrov 0-0 ATP Miami 2023 in DIRETTA: si parte! - #Sinner-Dimitrov #Miami #DIRETTA:… - infoitsport : LIVE Sinner-Dimitrov 6-3 6-4, ATP Miami 2023 in DIRETTA - Ftbnews24 : Miami, Sinner-Dimitrov Streaming GRATIS: dove vedere il terzo turno in Diretta LIVE - livetennisit : Masters e WTA 1000 Miami: I risultati con il dettaglio del Day 5. In campo nella notte Jannik Sinner (LIVE) -