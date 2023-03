LIVE Sinner-Dimitrov 6-3 4-3, ATP Miami 2023 in DIRETTA: l’azzurro mette il naso avanti anche nel secondo set (Di lunedì 27 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Non passa la risposta del bulgaro. 15-0 Servizio vincente dell’azzurro ad uscire per iniziare il game. 4-4 Game Dimitrov! Gioco lampo con il classe ’91 che chiude con il vincente in accelerazione con il dritto. 40-0 Prima vincente Dimitrov. 30-0 Riga piena del bulgaro, sbaglia il colpo successivo Sinner. 15-0 Dritto vincente ad aprire a seguire la seconda di servizio del n.27 al mondo. 4-3 Game Sinner! Serve & volley magistrale del n.11 al mondo che mette finalmente il naso avanti in questo secondo set tenendo un turno di servizio di fondamentale importanza. AD-40 “Urlaccio” dell’azzurro che dopo aver condotto in spinta tutto lo ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Non passa la risposta del bulgaro. 15-0 Servizio vincente delad uscire per iniziare il game. 4-4 Game! Gioco lampo con il classe ’91 che chiude con il vincente in accelerazione con il dritto. 40-0 Prima vincente. 30-0 Riga piena del bulgaro, sbaglia il colpo successivo. 15-0 Dritto vincente ad aprire a seguire la seconda di servizio del n.27 al mondo. 4-3 Game! Serve & volley magistrale del n.11 al mondo chefinalmente ilin questoset tenendo un turno di servizio di fondamentale importanza. AD-40 “Urlaccio” delche dopo aver condotto in spinta tutto lo ...

