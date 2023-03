LIVE Sinner-Dimitrov 6-3 2-3, ATP Miami 2023 in DIRETTA: break e contro break, sempre il bulgaro avanti (Di lunedì 27 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Servizio e dritto in contropiede del n.27 a LIVEllo ATP. 30-30 Risposta meravigliosa, dritto lungolinea seguito dal rovescio sempre lungolinea; questo punto è di classe pura per Sinner. 30-15 Slice a metà campo del n.11 al mondo, è facile la conclusione con il dritto per Dimitrov. 15-15 Meraviglioso contropiede con il rovescio in cross dell’azzurro. 15-0 Fuori giri con il rovescio Sinner, che si trova la palla al corpo e spedisce il rovescio in corridoio. 2-3 break Dimitrov! Risposta negli ultimi centimetri di campo di Dimitrov e a Jannik non riesce il recupero difensivo. Peccato, nuovamente tutto da rifare, c’è da ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Servizio e dritto inpiede del n.27 allo ATP. 30-30 Risposta meravigliosa, dritto lungolinea seguito dal rovesciolungolinea; questo punto è di classe pura per. 30-15 Slice a metà campo del n.11 al mondo, è facile la conclusione con il dritto per. 15-15 Meravigliosopiede con il rovescio in cross dell’azzurro. 15-0 Fuori giri con il rovescio, che si trova la palla al corpo e spedisce il rovescio in corridoio. 2-3! Risposta negli ultimi centimetri di campo die a Jannik non riesce il recupero difensivo. Peccato, nuovamente tutto da rifare, c’è da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ftbnews24 : Miami, Sinner-Dimitrov Streaming GRATIS: dove vedere il terzo turno in Diretta LIVE - livetennisit : Masters e WTA 1000 Miami: I risultati con il dettaglio del Day 5. In campo nella notte Jannik Sinner (LIVE) - infoitsport : LIVE Sinner-Dimitrov, ATP Miami 2023 in DIRETTA - infoitsport : Sinner-Dimitrov, in palio gli ottavi: a che ora giocano, precedenti, streaming e dove vederla in tv e live streaming - infoitsport : LIVE Sinner-Djere, 6-4, 6-2, ATP Miami 2023 in DIRETTA -