LIVE Sinner-Dimitrov 6-3 1-2, ATP Miami 2023 in DIRETTA: il n.27 al mondo ha un break di vantaggio nel secondo set (Di lunedì 27 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Il n.11 al mondo fa fare il tergicristalli all’avversario, applaude Dimitrov una costruzione del punto con il dritto davvero eccezionale. 30-40 Palla break Dimitrov! Dopo uno scambio infinito il bulgaro punisce con un rovescio lungolinea da lontanissimo di una bellezza incredibile! 30-30 ACEEEE Sinner!!!!! Incrocio delle righe preso dall’azzurro. 15-30 Sinner esce in maniera egregia da una situazione complicata ma poi sbaglia l’accelerazione con il dritto, attenzione. 15-15 A metà rete il dritto in manovra di Dimitrov. 0-15 Buona risposta del bulgaro, con l’italiano che stecca nuovamente con il dritto. 2-2 break Sinner! Risposta profonda del n.11 al ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Il n.11 alfa fare il tergicristalli all’avversario, applaudeuna costruzione del punto con il dritto davvero eccezionale. 30-40 Palla! Dopo uno scambio infinito il bulgaro punisce con un rovescio lungolinea da lontanissimo di una bellezza incredibile! 30-30 ACEEEE!!!!! Incrocio delle righe preso dall’azzurro. 15-30esce in maniera egregia da una situazione complicata ma poi sbaglia l’accelerazione con il dritto, attenzione. 15-15 A metà rete il dritto in manovra di. 0-15 Buona risposta del bulgaro, con l’italiano che stecca nuovamente con il dritto. 2-2! Risposta profonda del n.11 al ...

