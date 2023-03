LIVE Sinner-Dimitrov 4-3, ATP Miami 2023 in DIRETTA: l’azzurro è avanti di un break (Di lunedì 27 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Game Dimitrov! Con la prima vincente da destra con la traiettoria ad uscire il classe ’91 rimane aggrappato al primo set. 40-15 ACE Dimitrov. il primo del match. 30-15 Si fa sentire in campo Dimitrov, che sottolinea a voce l’errore con il rovescio incrociato di Sinner. 15-15 Servizio vincente del n.27 al mondo. 0-15 Completamente fuori tempo in uscita dal servizio il bulgaro, che spedisce il dritto DIRETTAmente in corridoio. 4-2 Game Sinner! Dimitrov tenta il lungolinea di rovescio della disperazione ma il suo colpo finisce lungo, bravissimo Jannik con quattro punti di fila a portare a casa un fondamentale sesto gioco. 40-30 Meravigliosa smorzata in uscita dal servizio ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 Game! Con la prima vincente da destra con la traiettoria ad uscire il classe ’91 rimane aggrappato al primo set. 40-15 ACE. il primo del match. 30-15 Si fa sentire in campo, che sottolinea a voce l’errore con il rovescio incrociato di. 15-15 Servizio vincente del n.27 al mondo. 0-15 Completamente fuori tempo in uscita dal servizio il bulgaro, che spedisce il drittomente in corridoio. 4-2 Gametenta il lungolinea di rovescio della disperazione ma il suo colpo finisce lungo, bravissimo Jannik con quattro punti di fila a portare a casa un fondamentale sesto gioco. 40-30 Meravigliosa smorzata in uscita dal servizio ...

