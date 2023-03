LIVE Sinner-Dimitrov 1-2, ATP Miami 2023 in DIRETTA: comandano i servizi in questo avvio di match (Di lunedì 27 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Game Dimitrov! Si ferma sul nastro il passante in corsa con il dritto del classe 2001. 40-0 Seconda palla stranissima del classe ’91 che rimane dentro per miracolo, sorpreso Sinner. 30-0 Risposta d’impatto con il dritto di Sinner che non trova il campo, il bulgaro è partito molto bene con il servizio. 15-0 servizio vincente Dimitrov. 1-1 Game Sinner! Prima vincente al centro dell’italiano che aggancia subito l’avversario nel punteggio. 40-15 Vola via il back in risposta del bulgaro. 30-15 servizio al corpo e ottimo dritto incrociato in avanzamento del n.11 al mondo. 15-15 Fuori misura in lunghezza con il dritto al centro Sinner. 15-0 Risposta molto incisiva ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Game! Si ferma sul nastro il passante in corsa con il dritto del classe 2001. 40-0 Seconda palla stranissima del classe ’91 che rimane dentro per miracolo, sorpreso. 30-0 Risposta d’impatto con il dritto diche non trova il campo, il bulgaro è partito molto bene con ilo. 15-0o vincente. 1-1 Game! Prima vincente al centro dell’italiano che aggancia subito l’avversario nel punteggio. 40-15 Vola via il back in risposta del bulgaro. 30-15o al corpo e ottimo dritto incrociato in avanzamento del n.11 al mondo. 15-15 Fuori misura in lunghezza con il dritto al centro. 15-0 Risposta molto incisiva ...

