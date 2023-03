LIVE Sinner-Dimitrov 0-0, ATP Miami 2023 in DIRETTA: si parte! (Di lunedì 27 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PRIMO SET 01:44 Sinner ha vinto il sorteggio e ha deciso di iniziare la partita in risposta, sarà quindi il bulgaro ad aprire le danze al servizio. Buon divertimento e buon tennis a tutti! 01:43 I due giocatori stanno ultimando le fasi di riscaldamento, manca davvero poco all’inizio del match. 01:41 Dimitrov si è dovuto ritirare settimana scorsa a Indian Wells sul punteggio di 6-2 6-7 0-3 in favore dell’australiano Kubler per un piccolo problema fisico; e al debutto a Miami ha faticato parecchio per avere la meglio del tedesco Struff, piegato solo al terzo set in rimonta per 4-6 7-6 6-4. Le condizioni fisiche del n.11 al mondo sono quindi un’incognita, con Jannik pronto ad approfittare di ogni eventuale scricchiolio. 01:39 Sta calando il sole a ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPRIMO SET 01:44ha vinto il sorteggio e ha deciso di iniziare la partita in risposta, sarà quindi il bulgaro ad aprire le danze al servizio. Buon divertimento e buon tennis a tutti! 01:43 I due giocatori stanno ultimando le fasi di riscaldamento, manca davvero poco all’inizio del match. 01:41si è dovuto ritirare settimana scorsa a Indian Wells sul punteggio di 6-2 6-7 0-3 in favore dell’australiano Kubler per un piccolo problema fisico; e al debutto aha faticato parecchio per avere la meglio del tedesco Struff, piegato solo al terzo set in rimonta per 4-6 7-6 6-4. Le condizioni fisiche del n.11 al mondo sono quindi un’incognita, con Jannik pronto ad approfittare di ogni eventuale scricchiolio. 01:39 Sta calando il sole a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ftbnews24 : Miami, Sinner-Dimitrov Streaming GRATIS: dove vedere il terzo turno in Diretta LIVE - livetennisit : Masters e WTA 1000 Miami: I risultati con il dettaglio del Day 5. In campo nella notte Jannik Sinner (LIVE) - infoitsport : LIVE Sinner-Dimitrov, ATP Miami 2023 in DIRETTA - infoitsport : Sinner-Dimitrov, in palio gli ottavi: a che ora giocano, precedenti, streaming e dove vederla in tv e live streaming - infoitsport : LIVE Sinner-Djere, 6-4, 6-2, ATP Miami 2023 in DIRETTA -