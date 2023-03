LIVE – Italia-Ucraina Under 21, amichevole (DIRETTA) (Di lunedì 27 marzo 2023) Alle 20:00 di lunedì 27 marzo l’Italia Under 21 affronta i pari età dell’Ucraina a Reggio Calabria. Ultimo impegno amichevole prima dell’Europeo e gli azzurrini di Nicolato vogliono fare bella figura. Tante novità e voglia di confermarsi dopo il match vinto con la Serbia. Sportface.it vi offrirà una DIRETTA testuale, con aggiornamenti in tempo reale e le parole dei protagonisti. L’Italia vuole confermarsi realtà protagonista del calcio giovanile continentale. Contro l’Ucraina arriveranno le prime risposte. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O PREMERE F5 Italia-Ucraina (ore 20:00) SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023) Alle 20:00 di lunedì 27 marzo l’21 affronta i pari età dell’a Reggio Calabria. Ultimo impegnoprima dell’Europeo e gli azzurrini di Nicolato vogliono fare bella figura. Tante novità e voglia di confermarsi dopo il match vinto con la Serbia. Sportface.it vi offrirà unatestuale, con aggiornamenti in tempo reale e le parole dei protagonisti. L’vuole confermarsi realtà protagonista del calcio giovanile continentale. Contro l’arriveranno le prime risposte. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O PREMERE F5(ore 20:00) SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... welikeduel : 'Sono sette anni che chiediamo verità e giustizia. Ormai una parte della verità l'abbiamo capita e vogliamo che in… - TMW_radio : ? SONDAGGIO ? ? #MaltaItalia, vince l'#Italia di #Mancini ma non convince mentre #Retegui trova il secondo gol in… - rtl1025 : ?? 'Ieri l'#Italia ha giocato un match modesto. Bene il primo tempo, ma non è stata una gran partita'… - Emergenza24 : [27.03-06:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - bot_naps : Il famoso demente di Pongo ha fappato nell'ultima live di Age of Empires - Italia. -